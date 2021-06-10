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АУЕ, «Аль-Каида», «Исламское государство» — угадайте, кто из их сторонников сможет участвовать в ближайших российских выборах (в отличие от сами знаете кого!) Тест «Медузы»

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В России запретили участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. От внесения законопроекта в Госдуму до подписания документа президентом прошел ровно месяц. Поправки, которые называют «законом против ФБК» (признан в РФ «иностранным агентом», 9 июня суд объявил фонд «экстремистской организацией»), имеют обратную силу: избираться не смогут граждане, работавшие или как-то помогавшие (например, донатами) организации еще до того, как ее внесли в список запрещенных (подробнее тут). Экстремистскими или террористическими признаны в стране более 120 организаций. Попробуйте угадать, лидерам и сторонникам каких из них еще нельзя избираться, а кому — уже можно.

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