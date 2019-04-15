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Алле Пугачевой — 70! Тест «Медузы» по песням главной русской певицы

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Она начала выступать в 1965 году, исполнила с тех пор более 500 песен и дала тысячи концертов. Пугачева часто появляется на телеэкране — и скоро даст единственный юбилейный концерт, билеты на который разлетелись за несколько часов. «Медуза» отмечает день рождения Аллы Пугачевой и предлагает узнать, насколько хорошо вы знаете песни самой народной и любимой певицы.

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Автор: Дарья Фирсова Фото в анонсе: Виталий Созинов / ТАСС