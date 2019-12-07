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Александр I или Александр III? Иван Грозный, Иван IV или это один и тот же человек? Проверим, хорошо ли вы разбираетесь в российских царях и императрицах

Задавая на пресс-конференции вопрос Дмитрию Медведеву, журналист телеканала «Звезда» перепутал двух российских императоров — Александра III и Александра I. В свою очередь, премьер-министр, отвечая, перепутал Александра II с Александром I. Но, может, и не путал — не так уж просто разобраться! Давайте посмотрим, отличаете ли вы русских царей и императоров друг от друга.

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