Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое безумие Хорошо ли вы знаете поэзию шестидесятников? Тест «Медузы»

1 апреля умер Евгений Евтушенко. Он был символом эпохи поэтов-шестидесятников, стихи которых когда-то стали для советских читателей и слушателей откровением, глотком свежего воздуха. С тех пор их творчество и гражданская позиция не раз подвергались переоценке: в сегодняшних текстах о героях того времени то и дело подчеркивается двусмысленность положения, которое Евтушенко и его коллеги занимали в культуре; и все же значение поколенческого сдвига, который вывел поэзию на стадионы, никто не отрицает. «Медуза» предлагает вам проверить, хорошо ли вы знаете самые известные тексты поэтов-шестидесятников и соответствовавший им культурный контекст.