«Абилка», «респаун» и «блайндшот»! Тест, в котором мы подслушиваем разговоры геймеров и пытаемся в них разобраться

Игры всегда сопровождает особенный сленг, но когда «камано-магано» меняются на «изи катку», сторонним наблюдателям становится сложнее в нем разобраться. Этот тест мы сделали вместе с Acer, чья игровая линейка ноутбуков Predator поможет окунуться в любимые виртуальные миры. Если вы никогда не играли, не переживайте: чтобы понимать геймерский сленг, чаще всего достаточно знать английский. Готовы? Тогда удачи — и, как говорится, GL&HF!

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Сделано в продано! Фото: Parilov / Shutterstock, в анонсе — Gorodenkoff / Shutterstock