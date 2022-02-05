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300 лет назад появилась Табель о рангах — первое подобие социального лифта в России А кто поднялся на нем выше: Пушкин или Толстой? Выясняем в нашем тесте

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300 лет назад Петр I своим указом утвердил Табель о рангах — документ, который создал иерархию чинов госслужащих. Табель о рангах также давала возможность получения дворянства не по наследству, а за успехи на государственной службе. У людей из низших сословий появлялась возможность улучшить свое социальное положение. В этом небольшом тесте мы предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете (или, скорее, помните из школьной программы) устройство общества в Российской империи.

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Фото на обложке: Wikimedia Commons