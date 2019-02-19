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22% россиян говорят, что слушают классическую музыку. Вы среди них? Докажите! Угадайте, что напевает редакция «Медузы»

«Левада-центр» провел опрос и выяснил, какие музыкальные направления наиболее популярны среди россиян. На первом месте оказалась поп-музыка — ее слушают 67% опрошенных, на втором — шансон (30%). Но самое интересное — 22% россиян сказали, что слушают классическую музыку. А вы ее слушаете? А Бетховена от Моцарта на слух отличаете? Мы немного усложнили задачу и попросили сотрудников редакции «Медузы» напеть самые популярные классические произведения. Сможете их угадать?

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Фото в анонсе: Larisa Birta / Unsplash