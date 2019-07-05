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1917 или 2017? Помогите определить год по фотографии Москвы. Тест «Медузы»

На Netflix вышел новый документальный сериал про последнего российского императора Николая II и его семью. Несмотря на то, что сериал помогали делать историки, в нем допущено много ошибок. Например, на кадрах Москвы 1905 года на Красной площади почему-то уже стоит мавзолей, а на фото 1894 года в Санкт-Петербурге видна соборная мечеть (ее построили в 1909-м). Такие неточности в западном сериале о России выглядят тем более странно после выхода «Чернобыля» от HBO, который хвалили за достоверность. Сможете ли вы определить, в каком году году сделана фотография Москвы? У Netflix не получилось, а у вас получится? Проверим!

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