игры

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Вот вам шахматная игра!

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник 29 января объявил о завершении спортивной карьеры. На сегодняшний день он последний из российских шахматистов, которые завоевывали чемпионский титул. «Медуза» предлагает читателям почувствовать себя Крамником: по нашей просьбе тренер и автор шахматного инстаграма Sofi_Chess София Бузукашвили составила тактические задачи на основе настоящих партий чемпиона мира. Внимательно изучите позицию и постарайтесь понять, какой ход сделал Крамник.

Пройти тест