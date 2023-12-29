Братская могила, в которой хоронят погибших на войне. Поселок Старый Крым рядом с Мариуполем в аннексированной ДНР. Февраль 2023 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Новый год — это 312-й день войны России с Украиной. В Турции и Сирии — сильное землетрясение, погибают более 50 тысяч человек. Си Цзиньпина переизбирают на третий срок. Фильму об Алексее Навальном дают «Оскар».

Международный уголовный суд выдает ордер на арест Путина. Трампу предъявляют обвинение по уголовной статье (потом будет еще два), но он все равно фаворит президентской гонки. В Петербурге при взрыве убит «военкор» Владлен Татарский.

В США бастуют сценаристы и актеры — срываются сроки выхода фильмов и сериалов. Всемирная организация здравоохранения объявляет о конце пандемии ковида.

В Лондоне коронуют Карла III. В Турции переизбирают Эрдогана. После месяцев боев ЧВК Вагнера захватывает Бахмут. Разрушена плотина Каховской ГЭС. Украинская армия ведет контрнаступление — российская армия удерживает позиции.

Евгений Пригожин устраивает мятеж — колонна ЧВК Вагнера идет на Москву (но потом разворачивается). Спустя два месяца Пригожин погибает в авиакатастрофе.

Азербайджан занимает территорию Нагорного Карабаха. Непризнанная республика Арцах прекращает существование.

На Ближнем Востоке новая война. ХАМАС нападает на Израиль, ЦАХАЛ в ответ вторгается в сектор Газа, чтобы уничтожить террористов. В Махачкале — антисемитские беспорядки.

В России запрещают «международное движение ЛГБТ». Все обсуждают «Слово пацана» — и «голую вечеринку» Насти Ивлеевой.

Путин заявляет, что идет на пятый президентский срок (кто бы сомневался). США и Европа не могут договориться о помощи Украине, СМИ все чаще говорят об усталости Запада от войны.

Алексея Навального отправляют в колонию за полярным кругом.

2023-й год заканчивается. А война России с Украиной — нет. Она идет 674-й день.