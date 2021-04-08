Наша работа зачастую незаметна, но пронизывает все жизненно важные сферы. Мы способствуем функционированию атомной отрасли, систем энергетики и водоснабжения. Наши катера и боевые пловцы патрулируют Крымский мост. Мы охраняем космодромы Байконур и Восточный, морские суда с ядерными установками и их стоянки в портах Северного морского пути. Наша задача — не дать экстремистам раскачать ситуацию! Мы живем в правовом государстве, а организаторы несогласованных акций грубо нарушают закон, поэтому к ним применяют соответствующие меры. Но если сравнивать с нашими западными коллегами даже из самых демократических стран ЕС и США, то это сравнение будет не в пользу последних. Борьба с терроризмом — одна из основных задач, и мы ведем ее и на дальних рубежах. Уже не секрет, что с 2018 года наш контингент находится в Сирии. Наш опыт оказался востребован на этой многострадальной земле. С начала пандемии мы увеличили количество коек для заболевших ковидом, перепрофилировали санатории, закупили медицинское оборудование. Это позволило избежать массовых заражений — уровень заболеваемости коронавирусом в Росгвардии составил всего лишь три десятых процента. Треть всего личного состава уже вакцинировалась. Сейчас готовим мощный цифровой сервис по контролю за оборотом оружия в стране. Он позволит избавиться от бумажных документов и походов в инстанции. В ближайших планах — обеспечение безопасности чемпионата Европы по футболу, Всероссийской переписи населения и выборов в Госдуму.

Пересказ основан на интервью Виктора Золотова ТАСС. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA