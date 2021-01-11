Биткоин подорожал до 40 тысяч долларов — а потом подешевел до 30. Санкт-Петербург впервые обошел Москву по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусом — а общее количество новых заболевших по стране снизилось до значений середины ноября. Суд в Великобритании отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, но сам Ассанж останется в тюрьме — до рассмотрения апелляции. Иран возобновил производство обогащенного урана. Россия проиграла Канаде со счетом 0:5 на молодежном чемпионате мира по хоккею. Сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, чтобы помешать формальному утверждению победы Джо Байдена: погибли пять человек, заседание Конгресса отложили на несколько часов. Самого Трампа заблокировали в твиттере — пожизненно, в фейсбуке — до конца президентского срока. В Конгрессе предложили отстранить президента от власти (хотя ему и так осталось меньше двух недель). Илон Маск стал богатейшим человеком мира. Нефть впервые за год подорожала до 55 долларов за баррель. В Индонезии разбился «боинг», погибли 62 человека. В России нашли «британский» штамм коронавируса. Мэр Якутска Сардана Авксентьева ушла в отставку. HBO Max объявил, что снимет продолжение «Секса в большом городе».

Григорий Левченко Фото в анонсе: Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA