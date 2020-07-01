Основная борьба развернулась между мармеладными мишками и «кока-кола мармеладом», между сладким и соленым попкорном, между чаем и кофе.

Окрошка на квасе в очередной раз разгромила окрошку на кефире. Музыку читатели хотят слушать в наушниках, а не в колонках. В плеере должен играть Оксимирон, а не Моргенштерн. Ночью на вечеринке надо в первую очередь включать группу «Руки вверх», а уже потом «Иванушек International». Маме больше понравится Григорий Лепс, а не Стас Михайлов. Чебурек обошел пончик, «Сникерс» переиграл козинаки, а кетчуп опередил майонез. Мармеладные мишки буквально на финишной прямой обошли «кока-кола мармелад». Черешня не оставила шансов вишне, а чипсы — сухарикам. Тетрадка в клетку разорвала в клочья тетрадку в линейку (за линейку почти никто не проголосовал!). Большая часть читателей «Медузы» выбирает:

Соленый попкорн, а не сладкий

Чай, а не кофе

Инстаграм, а не тикток

Лыжи, а не сноуборд

PlayStation, а не X-box

Сосиску, а не сардельку

Бордюр, а не поребрик

Капитализм, а не коммунизм

Явка на голосование составила примерно 20 тысяч человек. А здесь можно посмотреть точные результаты голосования.