Любовь Соболь смогла показать, что RT накручивает просмотры — вот это да, это не удавалось ни ФБР, ни ЦРУ, ни CNN, ни «Би-би-си», которые нас ненавидят. Но она врет — у CNN и «Би-би-си» тоже есть ролики, у которых миллионы просмотров и лишь десятки комментариев. Все скачки просмотров наших старых видео — из-за алгоритмов ютьюба. У нашего испанского канала 60 тысяч роликов: в любой момент ютьюб может вставить любой из них на главную или в рекомендации. И миллионы будут смотреть это видео, даже если оно десятилетней давности. Кстати, ФБК сам использует ботов — у старых роликов Навального тоже подозрительные скачки просмотров, а после расследования об RT боты набежали в инстаграм к Симоньян. Комментарии от порноботов стали появляться под нашими видео пару месяцев назад — как раз тогда, когда ФБК начал готовить свое расследование. В мире пандемия, а Соболь — врет. Рушится мировая экономика, а Соболь — врет. Страна на пороге невиданного кризиса, а Соболь — врет. Если бы ей дали возможность озвучивать маршруты в метро, она бы и тогда врала пассажирам о следующей станции — просто по привычке.

Полностью видео RT с объяснениями, почему Соболь, по мнению телеканала, не права, можно посмотреть здесь.

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Пересказал Григорий Левченко