Выступают восемь человек, финалисты шестого сезона: Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Ержан Максим, Анастасия Сисаури. Микелла Абрамова, победившая в первый раз, отказалась участвовать в эфире. Наставников на шоу нет, каждый записал видеообращение с напутствиями своей команде. Суперфиналисты — Ержан Максим и Валерий Кузаков — поют песни, с которыми выступали в прошедшем финале, остальные — новые. Зрительского голосования нет, результаты объявляет Константин Эрнст: «Все оказались обманутыми, мы не знаем, кто это сделал, но расследование показало, что вмешательство было. Дети не должны быть объектом манипуляции взрослых». В итоге победили все, в том числе Микелла Абрамова. Константин Эрнст: «Нам жалко, что ты не с нами, но мы все равно семья». Каждому финалисту спонсор передачи платит миллион рублей.

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