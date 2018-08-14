Что говорил депутат Слуцкий про особняк дочери. После первой и после второй публикаций в «Новой газете» Максимально коротко

После выхода об имуществе Ирины Слуцкой в «Новой газете». СМИ клепают скандалы из воздуха ради рейтингов. Дом дочери строил будущий муж, а я немного помог. Она давно не работает в глянцевых журналах, у нее и мужа — свой бизнес. Дом стоит намного меньше, чем сказано в публикации, потому что строился с нуля. Деньги я заработал, занимаясь бизнесом, и никогда этого не скрывал. Мои декларации заинтересовали прессу только после . Разглашение информации о моей дочери не представляет общественной значимости, поэтому незаконно.

После «Новой газеты», которая нашла «неточности» в ответах Слуцкого. Делать выводы о романтических отношениях с кем-то другим по фотографиям — смешно. Машину Porsche Cayenne дочь купила на собственные средства. У журналистов «Новой газеты» тоже есть машины. Одновременно работать в журнале и иметь свой бизнес законом не запрещено, моя дочь так и делала. Я добавил ей часть денег на машину и на дом. «Новая» пишет обо мне плохое, потому что это тема для поддержания читаемости. Я пожертвовал на строительство храмов куда больше, чем стоит дом, но об этом «Новая» не пишет.