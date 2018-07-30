Гудков — Навальному. Я с 2005 года пытался объединить оппозицию и всегда помогал тебе. В моем кабинете фактически был филиал Фонда борьбы с коррупцией. Ты, когда мог меня поддержать, — либо молчал, либо просто мешал. Ты стремился сорвать создание демократической коалиции и не помог на выборах в Госдуму в 2016 году. Теперь ты борешься с . Говоришь, что мы за пенсионную реформу, хотя мы против, а поддерживает ее только Ксения Собчак. Ты называешь нашего кандидата в муниципальные депутаты «жуликоватым хмырем», а ведь он работал с Михаилом Ходорковским. Ты со многими поссорился, а ведь политика — это поиск союзников. «Тебе так нужно размежеваться? Ну что же, броневичок Алексею Анатольевичу — в студию».

Навальный — Гудкову. «Ты просто врешь в каждом втором слове». Твоя партия выдвинула на выборах настоящее жулье и ворье. Ксения Собчак поддерживает Сергея Собянина и участвует в кремлевской кампании за повышение пенсионного возраста. «Я хочу размежевания со всеми, кто выдвигает единороссов, поддерживает Собянина и хочет, чтобы больные нищие старики ждали своих 14000 рублей до 65 лет».