У певицы Линды прошли обыски из-за конфликта об авторских правах с Максимом Фадеевым. Ее увезли на допрос

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) увезли на допрос из-за ее конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщает Ксения Собчак.

По данным Собчак, перед этим к Гейман «в семь утра пришли с обыском». Телеграм-каналы Shot и «112» уточняют, что обыски прошли в офисе музыкального издательства «Профит», руководители которого связаны с Гейман.

Певицу подозревают в том, что она подделала документы, чтобы получить права на композиции, созданные совместно с Фадеевым. По данным Mash, Линда проходит по делу в статусе свидетеля.

Линда и Максим Фадеев сотрудничали в середине 1990-х годов — продюсер писал для певицы песни и делал аранжировки. Вместе они записали три альбома — «Песни тибетских лам», «Ворона» и «Плацента». «Ворона» считается одной из важнейших российских поп-пластинок 1990-х.