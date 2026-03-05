FT: Пентагон обсуждает с Киевом закупку украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских беспилотников в странах Персидского залива

Пентагон и правительство как минимум одной из стран Персидского залива ведут переговоры о закупке дронов-перехватчиков украинского производства для отражения атак иранских беспилотников, пишет Financial Times со ссылкой на представителей отрасли в Украине.

Страны залива использовали дорогостоящие ракеты Patriot для защиты от иранских дронов «Шахед», однако их запасы истощаются, и они хотят обратиться к опыту Киева. Украина использует для отражения атак «Шахедов» серийные перехватчики стоимостью всего в несколько тысяч долларов.

Один из украинских чиновников назвал дискуссии с Пентагоном «чувствительной» темой. «Тем не менее, очевиден всплеск интереса к украинским перехватчикам, которые могут сбивать „Шахеды“ при очень низких затратах», — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что контактировал с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном по поводу использования украинских антидроновых технологий. В интервью итальянскому телеканалу Rai Зеленский отметил, что у стран Персидского залива есть ракеты для комплексов Patriot, но ими сотни или тысячи «Шахедов» не сбить, потому что это дорого. «Для людей ничего не жалко, разумеется, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны имеющиеся у нас дроны-перехватчики. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого», — заявил президент Украины.

Военный аналитик отмечает, что это «очень экономически эффективное решение, которое легко масштабируется и уже доказало свою эффективность в Украине при использовании вместе с традиционными средствами противовоздушной обороны». По его мнению, украинские перехватчики в странах Персидского залива могут оказаться даже более эффективным, поскольку не будут оказывать влияния зимние условия.

