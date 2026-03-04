Губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов подписал указ, которым вводится «временное ограничение на розничную реализацию нефтепродуктов несовершеннолетним». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Запрет введен на срок с 9 марта по 31 декабря 2026 года, он будет действовать для всех автозаправочных станций Петербурга.

«Эта мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях», — говорится в сообщении.

В конце февраля в Петербурге против 15-летней девушки возбудили уголовное дело о совершении теракта. Ее обвинили в поджоге колонки автозаправочной станции в Приморском районе города 23 февраля. Сообщалось, что задержанная стала жертвой телефонных мошенников. Кроме того, 12 февраля в Петербурге задержали подростка 2010 года рождения, подозреваемого в том, что по указанию телефонных мошенников он пытался поджечь две АЗС «Татнефти» на Обводном канале и Московском проспекте.

