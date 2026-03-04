Прощание с Хаменеи будет идти три дня. Его похоронят в родном городе Мешхеде

Прощание с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи начнется 4 марта в 22:00 по местному времени и будет проходить в течение трех дней в комплексе Имама Хомейни в Тегеране, сообщают иранские государственные СМИ.

Подробности, касающиеся похорон Хаменеи, будут объявлены после окончательного согласования церемонии, говорится в заявлении Координационного совета по исламской пропаганде.

Похороны Хаменеи пройдут в Мешхеде (это второй по величине город Ирана, откуда он родом), вероятнее всего — в мавзолее Имама Резы, где похоронен его отец, сообщают иранские агентства. Точная дата похорон пока неизвестна.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля в своей резиденции в результате авиаудара, нанесенного в рамках совместной операции Израиля и США. Хаменеи возглавлял страну с 1989 года. После его смерти Ираном управляет временный Совет, а наиболее вероятным кандидатом на пост верховного лидера стал сын Али Хаменеи — 56-летний Моджтаба Хаменеи.

Революционер. Реформатор. Тиран Как Али Хаменеи за 37 лет до неузнаваемости изменил Иран? И как власть изменила самого великого аятоллу? Рассказывает Никита Смагин

