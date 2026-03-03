МИД России рекомендовал россиянам не ездить в ОАЭ и другие страны Персидского залива
Министерство иностранных дел России 3 марта выпустило рекомендации гражданам РФ «в связи с напряженностью на Ближнем Востоке».
МИД настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в туристических целях в шесть стран:
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Кувейт,
- Бахрейн,
- Катар,
- Оман,
- Саудовскую Аравию.
МИД рекомендовал не ездить туда «до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах».
Минэкономразвития в то же время рекомендовало туроператорам прекратить продажу туров в упомянутые страны.
По состоянию на вечер 3 марта, как убедилась «Медуза», разные туроператоры продавали туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива, несмотря на войну США и Израиля с Ираном, которая идет четвертый день.
Объединенные Арабские Эмираты — одно из популярных туристических направлений среди россиян, следует из материалов Ассоциации туроператоров России.
Из-за войны США и Израиля с Ираном аэропорты в странах Персидского залива прекратили работу. Около 50 тысяч россиян не смогли вылететь из ОАЭ, еще две тысячи — из других стран региона. Вывозные рейсы в Россию начались 2 марта из ОАЭ и Омана.
На фоне войны продажи туров в ОАЭ на март и апрель упали на 20% по сравнению с февралем, сообщила Ассоциация туроператоров России 3 марта.