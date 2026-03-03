Госдеп США объявил об эвакуации сотрудников посольств и членов семей дипломатов из Иордании, Бахрейна и Ирака
Госдепартамент США объявил, что Иорданию, Бахрейн и Ирак покидают вспомогательный персонал американских посольства и члены семей дипломатов.
Гражданам США, находящимся в Иордании, рекомендуется оставаться в безопасном месте и не приближаться к посольству США, американцев в Ираке просят проявлять осторожность, ограничить передвижения и оставаться в укрытии.
Рекомендации подготовлены на основании оценки рисков, связанных с продолжающийся войной США и Израиля с Ираном.
Посольство в Кувейте утром 3 марта объявило о приостановке работы до дальнейшего уведомления.
Американские посольства в странах Персидского залива — одна из целей, по которым Иран с 28 февраля наносит удары ракетами и дронами. Так, дрон утром 3 марта ударил в посольство США в Саудовской Аравии.