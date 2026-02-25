В Свердловской области осудили фигуранта дела об убийстве 32-летней давности. Его жертвами стали семь человек, включая двоих детей. Он получил 15 лет

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил к 14 годам и 11 месяцам колонии строгого режима фигуранта дела об убийстве семи человек, совершенном в 1993 году, сообщают Следственный комитет и пресс-служба суда.

Осужденный — Виктор Петриченко, которому на момент убийства было 20 лет. В сообщении суда говорится, что он познакомился на вокзале с компанией людей, внешний вид которых «выдавал материальный достаток», и напросился к ним в гости в Каменск-Уральский под предлогом совместной встречи Нового года.

В квартире, куда пришел Петриченко в ночь на 1 января 1993 года, было пятеро взрослых и двое детей 12 и 13 лет. Петриченко подсыпал в алкоголь взрослым клофелин, а когда они уснули, забил их слесарным молотком. Затем он выманил на кухню детей и убил их тем же способом. После этого он похитил имущество хозяев на сумму свыше 86 тысяч рублей (на 1993 год).

Найти его сразу не смогли — Петриченко, как пишет СК, «вел бродяжнический образ жизни, скрываясь от правоохранительных органов в другом регионе». В 1993 году уголовное дело было приостановлено. Однако в 2024 году следователи и криминалисты проанализировали материалы уголовного дела и смогли установить подозреваемого благодаря современным методам — в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертизе.

Фигуранта задержали в Амурской области и доставили в Свердловскую. Суд признал его виновным по статье 102 уголовного кодекса РСФСР («умышленное убийство двух и более лиц из корыстных побуждений»). Петриченко сознался в совершении убийства, сообщает СК.