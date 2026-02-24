МВД объявило в розыск редактора «Медиазоны» Дмитрия Трещанина

В базе розыска российского МВД появилась карточка редактора «Медиазоны» Дмитрия Трещанина.

Статья УК, по которой журналиста объявили в розыск, в карточке не указана. 20 февраля, напоминает «Медиазона», стало известно, что в отношении Трещанина самарское управление СК возбудило уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» .

В постановлении указывалось, что Трещанина дважды в течение года штрафовали по административным протоколам из-за постов без плашки «иностранного агента», но он продолжил их публиковать без упоминания своего статуса.

Минюст РФ объявил Трещанина «иностранным агентом» в ноябре 2024 года, заявив, что журналист выступал против войны в Украине, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также не живет в России.

Читайте также

Александр Сокуров: «иноагент» — это ужасающее определение. Владимир Путин: что же здесь такого страшного? Режиссер выступил на заседании Совета по правам человека. Вот что он сказал — и что ему ответил президент

Читайте также

Александр Сокуров: «иноагент» — это ужасающее определение. Владимир Путин: что же здесь такого страшного? Режиссер выступил на заседании Совета по правам человека. Вот что он сказал — и что ему ответил президент