Погранично-таможенная служба США прекратит взимать пошлины, введенные Дональдом Трампом на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), 24 февраля в 00:01 по восточному времени (08:01 мск), пишет Reuters.

В сообщении для грузоперевозчиков в системе обмена сообщениями Cargo Systems Messaging Service, ведомство указало, что со вторника деактивирует все тарифные коды, связанные с предыдущими указами Трампа в рамках IEEPA.

Погранично-таможенная служба не назвала причин, по которым она продолжала взимать пошлины в пунктах пропуска в течение нескольких дней после решения Верховного суда о том, что Трамп ввел их незаконно. Информации о возможных возвратах средств импортерам в сообщении также не было.

20 февраля Верховный суд США признал полномочия президента по закону IEEPA недостаточными для введения пошлин и постановил, что Трамп нарушил закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. За это решение проголосовали шесть судей, трое выступили против.

Трамп назвал это решение «позором» и заявил, что Верховный суд находился «под влиянием иностранных интересов». Спустя несколько часов он объявил о введении новых пошлин в размере 10% на весь импорт на основании секции 122 Закона о торговле 1974 года. На следующий день Трамп заявил, что повышает эти пошлины до 15%.

Financial Times писал, что американские корпорации рассчитывают на возмещение убытков от пошлин на 133,5 миллиарда долларов. По оценке Reuters, возврату могут подлежать более 175 миллиардов долларов доходов казначейства США от пошлин. Верховный суд при этом не дал четких разъяснений относительно возвратов уже уплаченных пошлин.

