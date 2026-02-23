На посольстве России в Сеуле вывесили баннер «Победа будет за нами». МИД Южной Кореи попросил его снять. Посольство отказалось

На посольстве РФ в Сеуле появился 15-метровый баннер в цветах российского флага с надписью «Победа будет за нами». Баннер появился за несколько дней до четвертой годовщины начала большой войны России против Украины.

Jung Yeon-je / AFP / Scanpix / LETA

МИД Южной Кореи, сообщает агентство «Ренхап», «выразил озабоченность» в связи с появлением баннера, отметив, что он может вызвать «ненужную напряженность в отношениях с гражданами Южной Кореи и другими странами», так как воспринимается как отсылка к продолжающейся войне.

Посольство снять баннер отказалось. МИД Южной Кореи расценил этот шаг как противоречащий дипломатической вежливости, отметив при этом, что территории иностранных диппредставительств обладают особым статусом.

Объясняя отказ снять баннер, посольство заявило, что он вывешен в связи с Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества. «Крылатое выражение на растяжке знакомо всем россиянам и связано с нашей историей», сообщается в телеграм-канале посольства.

«Исходим из того, что размещение этого баннера способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации», — подчеркнули представители посольства, пообещав, что «по завершении праздничных мероприятий» баннер будет снят.