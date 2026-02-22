«Экономический террор». Глава МИД Украины заявил, что Россия нанесла удар по фабрике американской шоколадной компании Mondelez в Сумской области

Российские войска нанесли удар по фабрике американской кондитерской компании Mondelez (производитель печенья Oreo) в городе Тростянец Сумской области, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Сегодня Россия ударила по еще одному американскому бизнесу в Украине — гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце», — написал Сибига. Он назвал эту фабрику Mondelez одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины.

По его словам, ракета попала в одно из производственных зданий, пострадавших нет. Сибига отметил, что фабрика работала с 1990-х годов — выпускала всемирно известные бренды, обеспечивала украинцам рабочие места и вносила вклад как в украинскую, так и в американскую экономику.

«Когда российские ракеты поражают такие объекты, они бьют не только по Украине. Они наносят удар по американским бизнес-интересам в Европе», — добавил Сибига, назвавший эту атаку «экономическим террором».

Американская компания Mondelez International (ей принадлежат бренды Oreo, Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone и другие), работала и в России — и после начала войны не ушла с рынка, из-за чего столкнулась с корпоративным бойкотом со стороны крупных скандинавских компаний — например, авиакомпаний SAS и Norwegian Air, судоходной группы Fjord Line и сети отелей. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию Mondelez в список «спонсоров войны».

Фабрика Mondelez в Тростянце уже была повреждена в результате боевых действий в 2022 году. В мае 2024-го в компании сообщили, что фабрика полностью восстановила работу и возобновила производство Oreo в Украине.