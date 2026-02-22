Депутаты предложили высылать из России детей работающих иностранцев, достигших совершеннолетия — если они не получили собственный трудовой патент
В Госдуму внесен законопроект, который ужесточает правила пребывания в России трудовых мигрантов — в частности, он предлагает высылать из страны достигших 18 лет детей иностранцев, если они не получили собственный патент.
Документ, который появился в базе Госдумы 21 февраля, вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Иностранцы, работающие в России, должны получать трудовой патент, чтобы легально находиться в стране. Оформлять такой патент нужно гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим — за исключением Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Законопроект, внесенный в Госдуму, расширяет основания для аннулирования трудового патента. Так, он может быть аннулирован, если сумма доходов работающего в России иностранца будет ниже прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося на его иждивении. Предполагается, что налоговые органы будут автоматически представлять МВД данные о доходах иностранцев за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Эти условия не будут применяться, если патент получен впервые или если речь о работе «у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд», говорится в документе.
Также законопроект уточняет, что трудовой патент может быть аннулирован, если его обладатель работал менее десяти месяцев в году и получил сумму меньше прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.
Кроме того, законопроект предлагает ограничить нахождение в России детей иностранцев, достигших совершеннолетия. В документе говорится, что такие дети могут находиться в России, пока действует трудовой патент их родителя, но по достижении 18 лет они должны выехать в течение 30 дней, если у них нет законного основания — например, собственного разрешения на работу.