Уильям Браудер заявил о сходстве между смертью бизнесмена Александра Перепеличного в Англии и отравлением Алексея Навального

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал власти Великобритании возобновить расследование обстоятельств смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного в графстве Суррей в 2012 году.

Финансист усматривает сходство между гибелью Перепеличного и отравлением Алексея Навального, обращая внимание на симптомы, предшествовавшие обеим смертям.

44-летний Александр Перепеличный был обнаружен мертвым в ноябре 2012 года в графстве Суррей. Бизнесмен внезапно потерял сознание и умер во время пробежки недалеко от своего дома в Уэйбридже. Первоначально смерть Перепеличного не сочли подозрительной. Следователи заявляли, что он, вероятно, умер от естественных причин, вызванных синдромом внезапной аритмической смерти. Позже появились предположения, что он был отравлен редким ядом растительного происхождения. Александр Перепеличный был одним из главных свидетелей в деле о гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему хищения силовиками 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Магнитского арестовали по делу об уклонении от налогов, в 2009 году он умер в СИЗО при подозрительных обстоятельствах.

14 февраля власти Великобритании объявили о причастности России к гибели политика Алексея Навального. По данным экспертов, независимо друг от друга изучивших биоматериалы оппозиционера в лабораториях Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки.

По словам Браудера, его поразило сходство между двумя смертями. «Мы пытались определить, какой тип яда был применен против Александра Перепеличного в 2012 году, и с учетом новой информации об отравлении Навального оба случая имеют много сходств», — заявил он газете The Telegraph. В частности, перед смертью у Перепеличного были похожие приступы рвоты, как у Навального в колонии.

«Жаль, что правоохранительные органы графства Суррей так поспешно пришли к выводу, что смерть не была подозрительной, и поэтому не сохранили улики. Было бы хорошо узнать, что на самом деле стало причиной его смерти, — добавил Браудер. — В свете новых доказательств по делу Навального и всех подозрительных обстоятельств смерти Александра… я надеюсь, что Великобритания возобновит дело, которое она так халатно закрыла из-за „отсутствия доказательств преступления“».