«Слідство.Інфо»: украинскую журналистку Викторию Рощину, погибшую в российском плену, регулярно отправляли в карцер в СИЗО Таганрога. Однажды она попыталась порезать себе вены

Украинскую журналистку Викторию Рощину, погибшую в российском плену, регулярно отправляли в карцер во время заключения в СИЗО Таганрога. Однажды, когда ей не позволили встретиться с психологом, она попыталась порезать себе вены, рассказал изданию «Слідство.Інфо» бывший украинский пленный.

Журналисты не называют настоящего имени своего собеседника, представляя его под псевдонимом «Бритва». Его вернули в Украину в октябре 2025 года. По словам «Бритвы», некоторое время его держали в камере рядом с Рощиной и они «могли даже перестукиваться перед сном и желать друг другу спокойной ночи».

Журналистка, по словам бывшего пленного, постоянно требовала, чтобы к ней привели психолога и заменили книги, «просилась к оперативным сотрудникам». «Рощиной „прилетало“ нормально. По мнению россиян, она себя плохо вела, была шумной. Им нужно было, чтобы все тихонько сидели и не открывали рот», — рассказал «Бритва».

В СИЗО Таганрога Рощину за «неправильное поведение» неоднократно отправляли в карцер, утверждает бывший пленный. «В карцере систематические избиения. Там маленькая камера, утром выносишь матрас, кровать пристегивают и все. Ты то ходишь, то на полу сидишь», — описал камеру собеседник журналистов.

Во время одной из утренних проверок, утверждает «Бритва», Рощина снова потребовала, чтобы к ней привели психолога. Надзирателей такая просьба возмутила.

«У девушки начинается истерика. И они (надзиратели) орут на нее: „Иди в камеру! Не трепай нервы!“ И она в камеру заходит. Слышим крики. Она, я так понял, сорвала пластиковый плафон и порезала себе вены. Но не сильно, кожу только поцарапала. Прибежали медики», — рассказал «Бритва».

27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

Несколько месяцев Рощину держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. Очевидцы рассказывали, что в заключении журналистку пытали, она похудела до 30 килограммов и не могла ходить без посторонней помощи.

Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025 года.

По данным «Слiдство.Iнфо», Рощина перед гибелью содержалась в СИЗО № 3 города Кизел Пермского края. Ранее Офис генпрокурора Украины сообщал, что журналистку держали в СИЗО Таганрога в Ростовской области. Власти Украины завели дело на начальника ростовского изолятора.