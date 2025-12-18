Великобритания добавила в санкционный список «Татнефть», «Русснефть» и еще более 20 компаний

Власти Великобритании обновили санкционный список, добавив в него 24 российские компании, в том числе «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз» и «ННК-Ойл».

В пояснениях к нефтегазовым компаниям, попавшим в черный список, говорится, что они «оказывают поддержку правительству России, занимаясь ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое и экономическое значение».

Санкции, в частности, предусматривают, что все активы попавших в черный список физических и юридических лиц будут заморожены на территории Великобритании.

Все вышеупомянутые компании уже находятся или под секторальными санкциями (ограничительные меры, которые относятся в целом к секторам экономики, а не к отдельным компаниям), или под санкциями ЕС и США.

В октябре 2025 года Великобритания ввела санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти». Почти сразу же ограничительные меры против них ввели и США.

