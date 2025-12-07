В Москве начнут заново судить полковника ФСБ Дмитрия Фролова. Его обвиняли в получении взяток на 87 миллионов рублей, но суд прекратил дело и отменил приговор

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит заново дело бывшего заместителя начальника управления «К» (банковское управление) службы экономической безопасности ФСБ полковника Дмитрия Фролова, обвиняемого в получении взяток на сумму более 87 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, в 2007-2013 годах Фролов получил через посредника от руководства банка «Кредитимпэкс» деньги на общую сумму не менее 87 миллионов рублей за общее покровительство.

В июне 2024 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Фролова к шести годам лишения свободы, переквалифицировав действия сотрудника ФСБ на мошенничество в особо крупном размере. Суд освободил Фролова в связи с тем, что он отбыл наказание — он провел в СИЗО «Лефортово» пять лет и один месяц. Суд также снял арест с его имущества, включая виллу в Италии. Вскоре 2-й Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор в отношении Фролова и прекратил дело «по основанию истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

Как сообщает «Коммерсант», в октябре 2025 года в ходе повторного слушания апелляционная инстанция приняла решение о пересмотре дела и направила его в Московский гарнизонный военный суд на новое рассмотрение. Адвокат Фролова Андрей Андрусенко заявил, что намерен вновь настаивать на оправдании своего подзащитного.

Фролов уволился из ФСБ в 2013 году, его задержали в 2019 году вместе с отставным майором ФСБ Андреем Васильевым и подполковником ФСБ Кириллом Черкалиным, который руководил банковским отделом управления «К». При обысках у Черкалина изъяли 6,3 миллиарда рублей наличными (по весу — 911 килограммов). Адвокат Андрей Андрусенко говорил «Медузе», что деньги, найденные у Черкалина, не имеют отношения к Фролову.

Военный гарнизонный суд в апреле 2021 года приговорил подполковника ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и взяточничестве.

