Глава нефтетрейдера Gunvor уйдет в отставку. Минфин США назвал компанию «марионеткой Кремля», после чего она отказалась от покупки активов «Лукойла»

Основной владелец и генеральный директор швейцарской Gunvor Group Торбьерн Торнквист уйдет в отставку и продаст контрольный пакет акций менеджменту компании. Это следует из сообщения компании.

Компанию возглавит глава ее американского подразделения Гэри Педерсен.

В пресс-релизе отмечается, что предложение о выкупе акций менеджментом было выдвинуто руководством компании на конференции еще в 2022 году. У Gunvor «по-прежнему не будет никаких сторонних собственников», подчеркнули в компании.

«Настало подходящее время для таких изменений. Смена поколений идет полным ходом, и у нас есть финансовая уверенность, ликвидность и лидерские качества, необходимые для дальнейшего продвижения нашей глобальной стратегии. Наша цель — сохранить нашу лидирующую роль надежного и конкурентоспособного участника на мировых энергетических рынках — сегодня и в будущем», — заявил Педерсен.

В начале ноября, после того как «Лукойл» попал под американские санкции, стало известно, что зарубежные активы российской компании выкупит Gunvor. Однако вскоре швейцарский нефтетрейдер отозвал свою заявку. Это произошло после того, как 6 ноября Минфин США заявил, что «пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства [в Украине], кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли».

Торнквист основал Gunvor в начале 2000-х годов вместе с миллиардером Геннадием Тимченко - одним из ближайших друзей Владимира Путина. В 2014 году Тимченко продал свою долю. Однако Торнквист, как писала «Новая газета Европа», сохраняет связи с РФ. Издание утверждало, что он продолжает ездить в Россию, он женат на россиянке, а его семье принадлежит дом на Рублевке.

