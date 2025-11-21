В Екатеринбурге арестовали преподавателя игры на балалайке. Его подозревают в том, что он душил учеников

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова, сообщает пресс-служба региональных судов.

Ваганова обвиняют в покушении на убийство нескольких детей (пункт 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

Местное издание E1.ru пишет, что 33-летний Ваганов приглашал к себе домой детей и предлагал им деньги за то, чтобы душить их пакетом. Он называл это «проверкой дыхания».

«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в „проверку“ дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им», — рассказал источник издания.

По данным издания, следователи также возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни (статья 151.2 УК РФ). По этому обвинению Ваганов признал вину, добавив, что не знает, откуда у следствия появилась версия, что он собирался убивать детей. «Никого убивать я не хотел, и в мыслях у меня этого не было», — сказал педагог.

E1.ru также поговорило с бывшим учеников Ваганова, по словам которого преподаватель однажды трогал его за половые органы.

«В третьем классе, я тогда уже ушел из кружка, мы были на школьном дворе с одноклассниками. Он подошел ко мне и позвал с собой. Мы зашли в каморку его, он расспрашивал, не хочу ли я вернуться. А потом сказал: „Ты болеешь, что ли?“ Якобы знакомый доктор научил его лечить насморк. Закрыл дверь, расстегнул мне штаны и коснулся члена. И сказал: „Приходи на следующий день, я тебя еще пощупаю. Только никому об этом не рассказывай“», — рассказал бывший ученик.

По данным издания, на телефонный номер Ваганова были зарегистрированы несколько аккаунтов в соцсетях. Одна из страниц была подписана именем Анатолия Сливко — так звали советского маньяка, который убил нескольких подростков, задушив их веревкой.