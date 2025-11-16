В Мексике прошли протесты из-за убийства мэра города Уруапан, который критиковал правительство за недостаточную борьбу с организованной преступностью

В Мехико и других городах Мексики 15 ноября прошли многотысячные протесты против роста насилия. Демонстранты требовали от правительства более решительных действий по борьбе с преступностью после убийства мэра города Уруапан Карлоса Мансо, застреленного 1 ноября.

Протестующие в Мехико и других городах вышли с плакатами «Мы все — Карлос Мансо». Некоторые надели ковбойские шляпы в память о нем.

В Мехико группа демонстрантов в масках снесла ограждения вокруг Национального дворца, где живет Шейнбаум. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

Во время протестов пострадали не менее 120 человек, из которых 100 — полицейские, остальные — мирные граждане, сообщил глава службы безопасности города Пабло Васкес. По его словам, 40 из 100 пострадавших полицейских потребовалась госпитализация. Он добавил, что 20 человек были арестованы, а еще 20 — привлечены за административные правонарушения.

К протестам призвала группа, называющая себя «Мексика Поколение Z». В их манифесте говорится, что это внепартийная группа, представляющая мексиканскую молодежь, которая устала от насилия, коррупции и злоупотребления властью.

Президент страны Клаудия Шейнбаум за несколько дней до этого говорила, что запланированный протест финансируется правыми политиками и бизнесменами, выступающими против ее правительства. «Мы за свободу выражения мнения и свободу проведения акций, если есть молодые люди, у которых свои требования, но вопрос тут в том, кто продвигает эту акцию», — сказала Шейнбаум. Она добавила, что протестную акцию в соцсетях продвигают боты из-за рубежа.

Карлос Мансо был застрелен 1 ноября прямо на улице во время публичного мероприятия в честь Дня мертвых, который отмечается в Мексике ежегодно. Стрелявший в него был убит на месте. Мансо неоднократно критиковал подход президента Мексики Клаудии Шейнбаум и ее партии к борьбе с организованной преступностью — и в том числе с наркокартелями.