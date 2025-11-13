Актрису Яну Троянову потребовали заочно приговорить к девяти годам колонии

Прокуратура просит назначить девять лет колонии общего режима для актрисы Яны Трояновой, заочно обвиненной в «возбуждении ненависти» и «оправдании терроризма», сообщает «Медиазона».

Гособвинение также требует оштрафовать актрису на 250 тысяч рублей и запретить ей на пять лет пользоваться соцсетями. Об этом представитель прокуратуры заявила на прениях во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

Уголовное дело против Яны Трояновой возбудили из-за интервью изданию «Новая газета Европа» в июне 2024 года. По версии следствия, во время интервью актриса выражала ненависть к русским и призывала к насильственной смене власти. В частности, она сказала: «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят: „Хороший русский — мертвый русский“».

Адвокат Трояновой заявила в суде, что актриса не согласна с обвинением, поскольку в интервью высказывала личное мнение и не призывала к насилию.

Как отмечает «Медиазона», прокуроры в суде не пояснили, в чем заключалось «оправдание терроризма» в интервью Трояновой. Более того, в одной из экспертиз по уголовному делу говорится, что признаков оправдания терроризма в нем нет.

Троянову также преследуют по статье об уклонении от обязанностей «иноагента» — из-за того, что актриса не отправляла в Минюст «иноагентские» отчеты.

Яна Троянова выступала против войны в Украине и говорила о поддержке Алексея Навального. Сейчас актриса живет за пределами России. В конце 2023 года Минюст РФ объявил Троянову «иноагентом». Летом 2024-го ее внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а в конце года — заочно арестовали по уголовному делу.