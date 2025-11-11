Минюст РФ предложил повысить штрафы за экономические преступления

Министерство юстиции России предложило повысить максимальные пороги штрафов, которые назначаются в рамках уголовных дел по экономическим статьям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект поправок.

Изменения затрагивают десятки статей Уголовного кодекса — от мошенничества до уклонения от уплаты налогов.

Согласно поправкам, в случае нарушений авторских прав (статья 146 УК РФ) штраф вырастет с 200 тысяч до миллиона рублей, а за причинение особо крупного ущерба — с 500 тысяч до 2,5 миллиона. По статье о мошенничестве (статья 159 УК) штраф составит от 150 до 500 тысяч рублей (ранее — от 120 до 300 тысяч рублей соответственно). Максимальный штраф будет достигать 1,5 миллиона, сейчас верхний порог составляет миллион рублей.

Кроме того, по статье о причинении имущественного ущерба обманом (статья 165 УК) будет грозить штраф до 700 тысяч рублей (вместо 300 тысяч), а в особо тяжких случаях — до четырех миллионов. Статья о незаконном предпринимательстве (статья 171 УК) будет предусматривать штраф до 1,5 миллиона рублей (сейчас — 300 тысяч), за особо крупный ущерб — 2,5 миллиона вместо 500 тысяч. Вырастет также штраф за незаконную банковскую деятельность (статья 172 УК РФ) — с 300 тысяч до 1,5 миллиона (при особо крупном ущербе — с миллиона до пяти миллионов).

По статье о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК) штраф увеличится с 500 тысяч до двух миллионов рублей, а по статье об уклонении от уплаты налогов (статья 199 УК) штрафы составят от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей (вместо 200 — 500 тысяч).

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2021–2023 годы по экономическим статьям были осуждены 3126 человек, более половины из них получили штраф в качестве основного наказания. При этом суды все чаще назначают суммы, близкие к верхнему пределу санкций. «Размеры штрафов, установленные в действующих статьях, утратили стимулирующий эффект», — говорится в пояснительной записке.