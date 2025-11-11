Букеровскую премию получил Дэвид Салэй за роман «Плоть»

Букеровская премия — одна из самых престижных в англоязычной литературе — в 2025 году присуждена писателю Дэвид Салэю за роман «Плоть» (Flesh).

Роман-победитель, сообщается на сайте премии, рассказывает об эмоционально отстраненном человеке, запутавшемся в череде событий, находящихся за пределами его понимания. В центре повествования история венгра по имени Иштван, охватывающая несколько десятилетий, место действия — от венгерского жилого района до особняков богатой лондонской элиты.

«Плоть» — шестой роман Дэвида Салэя. В 2016 году этот канадско-венгерско-британский писатель уже был номинирован на «Букера» с романом «Все о мужчинах» (All That Man Is).

В 2025 году в шорт-лист претендентов на премию в 2025 году помимо Салэя с «Плотью» входили: Бен Марковиц с романом «Остаток нашей жизни» (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой со «Вспышкой» (Flashlight), Кэти Китамура с «Прослушиванием» (Audition), Эндрю Миллер с «Земля зимой» (The Land in Winter) и Киран Десаи с «Одиночеством Сони и Санни» (The Loneliness of Sonia and Sunny).

Обладатель Букеровской премии получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Все авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.

Премию за 2025 год Дэвиду Салэю на церемонии, прошедшей поздним вечером 10 ноября, вручила Саманта Харви, получившая «Букер» в прошлом году за роман «Орбита».