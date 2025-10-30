В Петербурге пенсионера задержали за сине-желтый значок на акции ко Дню памяти жертв политических репрессий. Ему назначили штраф по статье о «дискредитации» армии

Выборгский суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей 78-летнего Михаила Пушницкого — участника акции ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает SOTAvision.

Суд признал Пушницкого виновным в «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП).

Пушницкого задержали на Левашовском мемориальном кладбище, где проходила церемония возложения цветов ко Дню памяти жертв политических репрессий, пишет «Бумага». Внимание полицейских, по данным издания, привлек значок в цветах украинского флага с надписью «Мир Украине», прикрепленный на куртке пенсионера. От него потребовали снять значок, но тот отказался. Тогда Пушницкого увезли в отделение полиции.

На заседании суда Пушницкий настаивал, что каждый человек имеет право выражать свое мнение ненасильственным способом. «Дискредитацию» армии он в своих действиях не видит, отмечает SOTAvision.

Михаил Пушницкий в 2002 году участвовал в работе поисковой группы, которая обнаружила массовые захоронения политзаключенных на Ржевском артиллерийском полигоне в урочище Койранкангас.