Ультраправая Партия свободы проиграла выборы в парламент Нидерландов. Победу одержали прогрессисты

В Нидерландах 29 октября прошли парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала прогрессивная партия «Демократы 66», сообщает BBC News.

«Демократы 66» получат 27 из 150 мест в парламенте. Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, набравшая на несколько десятых процента голосов меньше, в итоге также должна получить 27 мест.

Для ультраправых результат стал серьезным поражением — по сравнению с прошлыми выборами они потеряли десять мест. «Демократы 66» в прошлом созыве парламента имели лишь девять мандатов.

Третье место занимает праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, она получит 22 места.

На предыдущих выборах, состоявшихся в 2023 году, Партия свободы одержала уверенную победу и получила в парламенте 37 мест. На создание коалиции ультраправым потребовалось семь месяцев. Правительство проработало меньше года, после чего Вилдерс объявил о выходе из коалиции из-за разногласий по миграционным вопросам. Это привело к необходимости новых выборов.

Об итогах прошлых выборов

На выборах в Нидерландах победила ультраправая Партия свободы Ее лидер Герт Вилдерс оскорблял мигрантов и предлагал запретить Коран. Он выступает за «Некзит» (то есть выход Нидерландов из ЕС)

Об итогах прошлых выборов

На выборах в Нидерландах победила ультраправая Партия свободы Ее лидер Герт Вилдерс оскорблял мигрантов и предлагал запретить Коран. Он выступает за «Некзит» (то есть выход Нидерландов из ЕС)