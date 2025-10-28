Бывшего главу Одессы заподозрили в халатности из-за ливня, в результате которого погибли 10 человек. Недавно Зеленский лишил его гражданства Украины

Национальная полиция Украины бывшему главе Одессы Геннадию Труханову в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в Одессе 30 сентября. Об этом сообщили «Украинская правда» и «Суспiльне», ссылаясь на источники.

По данным источников, вечером 28 октября Труханову и семи его подчиненным, в том числе двум заместителям мэра, вручили подозрение из-за непринятия мер до, во время и после наводнения в Одессе, вызванного дождями. В результате случившегося погибли 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в октябре лишил Геннадия Труханова гражданства Украины, обосновав это тем, что у него есть гражданство РФ. Сам Труханов это отрицал. После решения Зеленского Труханов покинул пост главы Одессы, который занимал с 2014 года.

Читайте также

Зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы? И почему борьба с политическими оппонентами может навредить самому президенту Украины? Объясняет журналист Константин Скоркин (Фонд Карнеги)

Читайте также

Зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы? И почему борьба с политическими оппонентами может навредить самому президенту Украины? Объясняет журналист Константин Скоркин (Фонд Карнеги)