Бориса Надеждина оштрафовали на 20 тысяч рублей за несогласованную акцию. Он заявил, что даже не знает, за какую

Таганский районный суд Москвы назначил штраф в 20 тысяч рублей политику, бывшему депутату Госдумы Борису Надеждину по административной статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Других подробностей в сообщении не приводится, в том числе — какая именно акция стала поводом для составления протокола.

Согласно карточке на сайте Таганского суда, протокол поступил в суд 9 октября, решение по нему было вынесено еще 22 октября.

Борис Надеждин написал в своем телеграм-канале, что не знает, что стало поводом для составления протокола, при его составлении он не присутствовал.

«Я не получал никакого протокола (его вероятно полиция составила) и не присутствовал при его составлении. Более того — не могу припомнить, чтобы я вообще чего-то делал на территории, где правонарушения рассматривает Таганский районный суд. <…> 22 июля, который разогнали, проходил на территории Тверского районного суда», — заявил политик.

По его словам, когда он узнал, что заседание назначено на 22 октября, он попросил отложить его, а также попросил прислать протокол для ознакомления. Решение суда он обнаружил на его сайте. О том, что ему назначен штраф, Надеждин узнал из сообщении пресс-службы московских судов 24 октября.

«Вот так теперь — узнаешь о приговоре из телеги», — добавил он.