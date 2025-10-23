«Коммерсант»: контент онлайн-кинотеатров начнут проверять на соответствие «традиционным ценностям»

Власти планируют обязать онлайн-кинотеатры заполнять декларации, в которых стриминги будут указывать, насколько их контент соответствует критериям . Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Список критериев сейчас разрабатывает Минкультуры при участии Минцифры. Данные из деклараций будут учитываться при принятии решения о государственном финансировании проектов.

Участники рынка называют идею избыточной, потому что при выделении господдержки уже сейчас содержание будущего фильма или сериала тщательно изучается. «На контент, вызывающий вопросы, денег не выделяют», — отметил источник «Коммерсанта».

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон, который запрещает выдачу прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности».