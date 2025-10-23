«Коммерсант»: контент онлайн-кинотеатров начнут проверять на соответствие «традиционным ценностям»
Власти планируют обязать онлайн-кинотеатры заполнять декларации, в которых стриминги будут указывать, насколько их контент соответствует критериям «традиционных ценностей». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Список критериев сейчас разрабатывает Минкультуры при участии Минцифры. Данные из деклараций будут учитываться при принятии решения о государственном финансировании проектов.
Участники рынка называют идею избыточной, потому что при выделении господдержки уже сейчас содержание будущего фильма или сериала тщательно изучается. «На контент, вызывающий вопросы, денег не выделяют», — отметил источник «Коммерсанта».
С 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон, который запрещает выдачу прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности».