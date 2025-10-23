Французскому велосипедисту, обвиненному в незаконном пересечении российской границы, назначили штраф и отпустили
Суд в Приморье признал французского велосипедиста Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении российской госграниц и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.
С учетом времени содержания под стражей с 4 сентября по 20 октября, Сехили полностью освобожден от уплаты штрафа, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. Француз был освобожден из-под стражи в зале суда.
Прокуратура запрашивала для велопутешественника штраф в 100 тысяч рублей.
44-летний Софиан Сехили пытался установить новый рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде, проехав от мыса Рока в Португалии до Владивостока. В начале сентября французские СМИ сообщили, что Сехили задержан при попытке пересечь границу Китая и РФ.
По данным источника телеграм-канала «Говорит НеМосква», у Сехили была электронная виза, с которой он доехал до пункта пропуска на китайско-российской границе, где его развернули, объяснив, что с этой визой он не может проехать. «Тогда он отъехал, увидел лесок и решил, что можно пересечь границу через него. Именно там его и задержали», — заявлял источник.