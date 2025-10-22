Российские войска в ночь на 22 октября атаковали Киев, Запорожье, Днепропетровскую и Одесскую области ракетами и беспилотниками.

В Киеве погибли два человека, один из них — в Днепровском районе, где начался пожар в одном из многоэтажных домов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Еще не менее пяти человек пострадали, в их числе — двухлетний ребенок.

Обновление. Позже Кличко уточнил, что число пострадавших в Киеве увеличилось до 13 человек. Госпитализированы четверо взрослых и трое детей.

В Зазимской общине Броварского района Киевской области в результате обстрелов погибли три человека, в их числе есть дети, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, погибли 38-летняя женщина, 12-летняя девочка и шестимесячный младенец. В Броварах пострадала 83-летняя женщина, которая находилась в загоревшемся доме.

Повреждения в Киеве, по данным главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, есть в Печерском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Соломенском районах. В городе и области из-за атак ввели аварийные отключения света, сообщили в энергетической компании ДТЭК. Также отключения света ввели в Днепропетровской области.

В Минэнерго Украины заявили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.

В Запорожье в результате российской атаки пострадали 13 человек, в числе которых двое детей, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Повреждены 15 многоэтажек, частные дома и нежилые помещения в разных районах города, добавил он.

В городе Измаил Одесской области беспилотники атаковали и повредили энергетическую и портовую инфраструктуру, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Пострадавших, по его словам, нет, энергоснабжение после атаки восстанавливается.

Кроме того, в результате российского обстрела есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки на железной дороге, сообщила «Укрзалізниця». Некоторые поезда из-за этого идут с задержками.