Бывший заключенный, вернувшийся с войны, вымогал деньги у солдат, лежавших в госпитале. Его приговорили к 20 годам. Он сказал, что хочет снова уйти на фронт

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заключенному Ивану Кудряшову, вернувшемуся с войны, по делу о мошенничестве и вымогательстве — он выманил несколько миллионов рублей у солдат, лежавших с ним в госпитале и получивших выплаты за ранения, пишет «Коммерсант».

По данным «Коммерсанта», Кудряшов отбывал срок за мошенничество, а затем, будучи уже в колонии, убил другого заключенного, и в итоге ему назначили 18 лет строгого режима. Осенью 2023 года, когда ему оставалось сидеть еще 13 лет, он заключил контракт с Минобороны и ушел на войну, а весной 2024-го вернулся с ранением и попал в Одинцовскую областную больницу.

В госпитале Кудряшов узнал, что одному из лежавших с ним вместе военных пришли выплаты за ранение. Он попросил взаймы 300 тысяч рублей, и тот дал ему свой телефон, сказав пароль от него и от банковского приложения. Кудряшов перевел себе 300 тысяч, увидел, что на счете есть больше, и затем, когда военный лег спать, снова взял его телефон и перевел себе еще около 970 тысяч рублей.

Затем Кудряшов решил похищать деньги у других лежавших в госпитале военных, выдавая себя за сотрудника военной полиции. Одному он сказал, что с его счета якобы отправлялись пожертвования ВСУ. Взяв у военного телефон, Кудряшов перевел себе 300 тысяч рублей.

После этого Иван Кудряшов привлек своего брата Александра и еще одного сообщника и они занялись вымогательством. Одного военного они вынудили сесть в машину (у Кудряшова был при себе сигнальный пистолет, с помощью которого он выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов) и, пригрозив ему возбуждением уголовного дела, потребовали у него полтора миллиона рублей из денег, которые он получил в качестве выплаты за ранение. Получив доступ к его телефону и счетам, они в итоге выманили у него более 3,7 миллионов рублей (часть переводами, часть — наличными).

По такой же схеме братья Кудряшовы обманули еще одного военного, который отдал им деньги, а также телефон и золотое кольцо.

Братьев Кудряшовых задержали после того, как они пошли в бар «От заката до рассвета», а там устроили драку, в которой пострадал мужчина, пытавшийся прервать ее. Обоих обвинили в мошенничестве (статья 159 УК), вымогательстве (статья 163 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). Ивану Кудряшову также вменили самовольное оставление войсковой части (статья 337 УК), так как после завершения лечения он не явился на службу.

Александра Кудряшова приговорили к 10 годам, а Ивана Кудряшова — к 20 годам колонии строгого режима с учетом неотбытого срока.

Суд признал смягчающим обстоятельством то, что Кудряшовы частично признали вину, а также наличие у обоих малолетних детей. В приговоре суда говорится, что Иван Кудряшов «изъявил желание продолжить военную службу», а его брат — заключить контракт о ее прохождении.