В Москве возбудили первое уголовное дело о незаконной передаче телефонных номеров

Московское управление МВД возбудило уголовное в отношении жителя города Химки по статье об организации деятельности по передаче телефонных номеров с нарушением закона (статья 274.4), сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

В сообщении МВД говорится, что мужчина получил от своего знакомого «предложение заработать». Для этого ему нужно было посещать офисы операторов связи и, как утверждает следствие, на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключать договоры на оказание услуг связи.

Полученные телефонные номера подозреваемый передавал третьим лицам, утверждает МВД. За каждый оформленный номер ему обещали заплатить девять тысяч рублей. Во время обыска у мужчины изъяли смартфоны, сим-карты, документы и «другие предметы, имеющие доказательственное значение».

МВД также опубликовало видео задержания. На нем трое силовиков выламывают дверь в квартире, врываются в нее и кладут мужчину лицом в пол.

В МВД утверждают, что это первое уголовное дело по статье о незаконной передаче телефонных номеров, возбужденное в Москве.

В июле 2025 года Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче абонентских номеров иным лицам. Если такие действия совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, то это будет наказываться штрафом до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. За участие в такой деятельности грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Закон вступил в силу 1 сентября.

