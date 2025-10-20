Секретная служба США обнаружила напротив аэропорта во Флориде охотничью вышку с видом на место, где Трамп выходит из самолета

Неподалеку от аэропорта Палм-Бич во Флориде агенты Секретной службы США 16 октября, за день до приезда Дональда Трампа, нашли «подозрительную охотничью вышку» с видом на место, где президент выходит из самолета Air Force One, пишут Fox News и NBC News.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что вышка была обнаружена в ходе «предварительных мероприятий по обеспечению безопасности». Теперь расследование ведет ФБР. По словам его директора Кэша Пателя, пока связь вышки с каким-либо конкретным лицом не установлена.

По данным источника NBC News, знакомого с ходом расследования, вышка находится через дорогу от той территории аэропорта, где стоят частные самолеты, включая личный самолет Трампа. Air Force One (это правительственный борт) обычно не паркуется в этом месте, но в связи с недавно начатым строительством его уже размещали в этой зоне, добавил источник.

Собеседник Fox News в правоохранительных органах сказал, что вышка, по всей видимости, была установлена «еще несколько месяцев назад».

13 июля 2024 года на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания — в него выстрелили, пуля прошла рядом с головой, Трамп получил ранение уха. Сотрудники Секретной службы застрелили нападавшего. Им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, мотивы которого неизвестны.

В сентябре того же года рядом с гольф-клубом во Флориде, где в этот момент был Дональд Трамп, Секретная служба заметила в кустах ствол винтовки и открыла огонь. Подозреваемый выбежал и попытался скрыться, его задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Позже присяжные в суде признали его виновным в покушении на убийство кандидата в президенты. Приговор Руту вынесут в декабре 2025-го.

