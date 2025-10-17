В перечень террористов и экстремистов внесли журналистку Ксению Лученко, историка русской кухни Павла Сюткина и зампреда «Яблока» Максима Круглова

Росфинмониторинг обновил перечень террористов экстремистов — в него включили автора журналистку и автора телеграм-канала «Православие и зомби» Ксению Лученко, историка русской кухни Павла Сюткина и заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела. Ксению Лученко обвиняют в распространении «фейков» об армии. Следователи решают вопрос заочного ареста журналистки — она находится не в России.

Павел Сюткин и Максим Круглов находятся в СИЗО. Круглова задержали 1 октября по делу о распространении «фейков» про армию из-за постов в его телеграм-канале и затем отправили под стражу, а позже суд вдобавок арестовал его имущество. Павла Сюткина задержали в Москве 8 октября — также по статье о распространении «фейков» про армию. Поводом для возбуждения дела в его случае тоже стали посты в его телеграм-канале. Ранее на него писали публичные доносы различные Z-активисты.

Попадание в перечень Росфинмониторинга означает блокировку счетов во всех российских банках, ограничение расходов 10 тысячами рублей в месяц и другие последствия. Выйти из него при этом практически невозможно.

Историка русской кухни Павла Сюткина отправили в СИЗО за «фейки» об армии. В своих работах он показал, как на протяжении веков еда отражает непростую жизнь россиян Вместе с женой просветитель собрал десятки почти забытых рецептов

